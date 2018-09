A cura della Redazione

Il Governo ritirerà il decreto sui vaccini. Ad annunciarlo è il parlamentare Pd Paolo Siani, membro della Commissione Sanità.

«Una prima battaglia per adesso l’ho vinta - dice il medico -. Mi sono molto battuto per far capire ai miei colleghi in Parlamento che sospendere l’obbligo vaccinale era sbagliato. Il Governo adesso ci comunica che ritira il decreto sui vaccini. Ecco, ora per me ha più senso stare in Parlamento».

Nel decreto Milleproroghe era stata inserito il differimento dell'obbligo vaccinale al prossimo anno scolastico, quello 2019/2020, mentre per quello in corso - appena iniziato in molte regioni del Nord Italia - i Ministeri della Salute e dell'Istruzione avevano emanato una circolare sull'obbligo di presentare una autocertificazione, decisione contestata dall'Associazione Nazionale dei Presidi.

