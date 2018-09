A cura della Redazione

Fermato dalla Polizia un 40enne rumeno, accusato di aver rapinato e stuprato una 70enne a Milano.

L'uomo era stato già arrestato dieci anni fa e condannato sempre per un'altra violenza, per la quale ha scontato diversi anni di reclusione in Romania. Poi il ritorno in Italia.

"Posto che questo soggetto dovrebbe essere subito restituito alle patrie galere (e questa volta suggerisco di buttare la chiave), confermo l’opportunità della castrazione chimica farmacologica per “curare” questi infami: altri Paesi la sperimentano da anni, perché in Italia no?", ha commentato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.