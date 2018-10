A cura della Redazione

"Non è possibile che vada al Quirinale un testo manipolato che riguarda la pace fiscale. Domani sarà depositata una denuncia alla Procura della Repubblica". Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio alla registrazione della puntata di Porta a Porta di stasera.

"La pace fiscale sopra i 100 mila non si può fare, non la faremo passare". Così fonti parlamentari del M5S riassumono la loro posizione in contrarietà alla misura contenuta nell'ultima bozza del decreto fiscale, dicendo che il dibattito interno al Movimento è tuttora in corso.

Ecco il post pubblicato su facebook da Di Maio:

"È accaduto un fatto gravissimo! Il testo sulla pace fiscale che è arrivato al Quirinale è stato manipolato. Nel testo trasmesso alla presidenza della Repubblica, ma non accordato dal Consiglio dei Ministri, c'è sia lo scudo fiscale sia la non punibilità per chi evade. Noi del MoVimento 5 Stelle in Parlamento non lo votiamo questo testo se arriva così. Questa parte deve essere tolta. Non ho mai detto che si volevano aiutare i capitali mafiosi. Non so se una manina politica o una manina tecnica, in ogni caso domattina si deposita subito una denuncia alla Procura della Repubblica perchè non è possibile che vada al Quirinale un testo manipolato!".

La cosa buffa, però, è che al Colle dicono di non aver ricevuto nessun testo.