A cura della Redazione

Piatti di plastica monouso ritirati dal mercato. Il materiale di cui sono composti - il polipropilene - non ha superato i test dell'Arpa Puglia (l'agenzia regionale per la protezione ambientale), per rischio di migrazione dello stesso destinato a venire a contatto con gli alimenti.

I piatti (bianchi, piani e fondi) - a marchi Elios e Sea Party - sono prodotti dalla T&M Trade &Marketing srl nello stabilimento di via Buozzi a Bari. E' stata la stessa azienda a richiamare i lotti "incriminati".

Questi i lotti che potrebbero risultare pericolosi:

SEA PARTY: 1SEAPARTYFO10, 1SEAPARTYPI12, 700SEAPARTYFO, 700SEAPARTYPI, 500SEAPARTYFO28, 500SEAPARTYPI30;



ELIOS: 1ELIOSFO8, 1ELIOSPI10, 700ELIOSFO12, 700ELIOSPI14, 500ELIOSFO18, 500ELIOSPI20.

Chi li avesse acquistati può riconsegnarli nel punto vendita e farsi rimborsare.

