A cura della Redazione

Detenzione illegale di materiale esplosivo detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizionamento, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con queste accuse, la Squadra Mobile di Cagliari ha arrestato Davide Sau, 33 anni, pregiudicato. Si tratta del fratello di Marco, attaccante del Cagliari.

Le indagini avevano portato nei giorni scorsi al fermo di altre tre persone, ritenute responsabili della tentata rapina aggravata ai danni di un noto risotratore di Cagliari. I poliziotti hanno scoperto la base logistica utilizzata dagli indagati, come luogo di rifugio e di custodia delle armi.

Nel corso della perquisizione presso l’abitazione di Sau e nel pertinente garage, sono stati rinvenuti un piccolo arsenale nonché 5 buste in cellophane contenenti marijuana, per un peso complessivo di circa 3 kg, una confezione di colore bianco di forma cilindrica, lungo 460 mm e con diametro di 60 mm., per un peso complessivo di kg 1,560, contenente esplosivo commerciale, comunemente usato per lavori di sbancamento in cave, vari caschi da motociclista del tipo jet ed uno integrale, indumenti per il travisamento, guanti e fascette da elettricista; inoltre, diverse targhe di veicoli, anche di motoveicoli della Polizia Municipale, provento di furto.

Sono in corso ulteriori approfondimenti al fine di verificare l’eventuale riconducibilità di quanto rinvenuto al gruppo criminale per la pianificazione della rapina. Sau è stato inoltre denunciato per il reato di ricettazione.

