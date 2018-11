A cura della Redazione

Avrebbe compiuto 96 anni a dicembre. Morto Stan Lee, il re dei supereroi Marvel. Il fumettista e produttore cinematografico è stato una icona del settore, creando i personaggi più famosi della storia del cinema e delle serie tv, come Spider Man, Hulk, gli Avengers, Iron Man, X Men, I Fantastici 4, Capitan America, Thor. Dai disegni al cinema il passo è stato breve, con interminabili saghe che hanno appassionato milioni e milioni di fans e spettatori. Un successo intergenerazionale, che ha abbracciato epoche diverse e che dura ormai da decenni.

Famosi i suoi camei nei film dei supereroi. Non mancava mai, non c'era almeno una scena in cui non comparisse. E' stato anche protagonista di una puntata dei Simpson. E in questo caso fu lui ad essere... disegnato dagli animatori del popolare cartone animato made in USA.

«Lascia un'eredità straordinaria che sopravvivrà a noi tutti», si legge in un post su Facebook della Marvel Studios, la casa di produziuone cinematografica che ha realizzato i movies tratti dai suoi fumetti.

(fopto Facebook Stan Lee)

