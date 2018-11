A cura della Redazione

“Il Tempo delle Donne” è il titolo della mostra che si svolgerà dal 6 al 9 dicembre 2018 nel quartiere di Parco Leonardo, presso il Showroom Gruppo Clark sito in Piazza Michelangelo Buonarroti, con il patrocinio del comune di Fiumicino. La mostra d’arte giunta alla sua terza edizione sarà curata dalla organizzatrice e designer Ivanilda Araujo e dalla fotografa Rita Valenzuela.

Il progetto ha come obiettivo di rendere visibile e fruibile a tutti l’arte in modo diretto e innovativo, rendendo lo spazio al femminile una opportunità di crescita ed armonia verso l’altro. Ci sono tante donne che dedicano la loro vita alla famiglia, mettendo tutta la loro forza in lavori che non portano soddisfazioni particolari, ma permettono loro di essere libere ed autonome per avere così un ruolo importante nella società di oggi. “Il Tempo delle Donne” ha l’ambizione di dare ad alcune di esse l’opportunità di avere nuovi spazi per mostrare capacità e sensibilità artistiche, finalmente libere di farlo.

La riflessione nasce dal bisogno di incentivare le giovani donne a realizzare i loro sogni, a perseguire i loro obiettivi per essere parte integrante di questa società con pari diritti e pari opportunità di emergere.

Il Gruppo Clark, che ha sposato subito questa iniziativa, è azienda importante e leader nel campo dell’abbigliamento, e non solo, da quasi 50 anni, tra mode che cambiano e nuove tendenze. Una delle prime in Italia a realizzare il concetto di “più boutique in un unico negozio”, seguendo la scia dei grandi magazzini americani degli anni ’70, senza rinunciare alla grande qualità dei prodotti offerti, essendo consulenti di stile che hanno vestito intere generazioni.

Ora per quattro giorni il negozio si vestirà anche da galleria d’arte, dove verranno esposte le creazioni con modelli unici, dipinti a mano realizzati dalla pittrice Gabriella Pitarresi; le creazioni in metallo raffinato ed alta qualità di Elizabetta Buosi; i ritratti realizzati dalla giornalista e fotografa Rita Valenzuela. Parteciperanno inoltre Filomena Begert Vezza, pittrice; Corina Proietti, scultrice; e Ingrid Araujo, pittrice.

Un set fotografico in movimento sarà allestito durante la mostra, modelle e modelli si alterneranno nel set vestiti con i capi d’abbigliamento scelti dal Gruppo Clark, che doneranno agli spettatori un’opportunità in più per scegliere.