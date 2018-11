A cura della Redazione

Si presentava ai giovani come persona inserita nel mondo dello spettacolo, uno youtuber in grado di farli diventare popolari sui social network realizzando e promuovendo video musicali, promettendo anche di presentarli a personaggi famosi dello spettacolo. bIn questo modo un uomo carpiva la fiducia di giovani tra i 14 e 17 anni per poi abusare di loro. Il 35enne è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Forlì con l’accusa di violenza sessuale commessa su due ragazzi minorenni.

L’arresto è stato effettuato al termine di un’indagine, condotta in collaborazione con gli agenti del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, con la quale sono state ricostruite numerose condotte di adescamento di minorenni poste in essere dall’indagato.

L’uomo avvicinava le vittime in occasione di spettacoli musicali, oppure entrava in contatto con loro tramite altri ragazzi coetanei. Per ottenere la fiducia degli adolescenti e dei loro genitori, il pedofilo realizzava un ambiente apparentemente sicuro, utilizzando i propri figli come giustificazione per partecipare alle loro attività e invitarli a casa propria.

L’indagato iniziava poi ad intrattenere con i ragazzi delle conversazioni quotidiane, che con il tempo diventavano più intense e personali, assumendo alla fine contenuti a sfondo sessuale, in occasione delle quali scambiava con i ragazzi anche fotografie e video. Millantava anche poteri magici, che avrebbe sicuramente utilizzato per aiutare i ragazzi, sottoponendoli a riti propiziatori.

L’indagine ha permesso di accertare due episodi di violenza sessuale e una pluralità di condotte di adescamento poste in essere nei Comuni di Savignano sul Rubicone, Gatteo e Rimini.

(comunicato Polizia di Stato)

