A cura della Redazione

Un uomo è morto nella notte in ospedale a Torino dopo essere stato investito da un'auto che non si è fermata per prestare i soccorsi. L'incidente è avvenuto ieri sera, verso le 21:15, in strada Castello di Mirafiori, alla periferia meridionale della città. La polizia municipale sta indagando per risalire all'identità del conducente della vettura.

La vittima, secondo quanto si è potuto accertare, aveva appoggiato la propria bicicletta a una siepe e stava attraversando la strada a piedi. Dopo essere stato investito è stato trascinato per una cinquantina di metri. A chiamare i soccorsi è stato un passante che ha visto una parte della scena.