A cura della Redazione

Rese note le materie della seconda prova della Maturità 2019, in calendario il prossimo 20 giugno. L'annuncio è stato dato dal ministro Marco Bussetti su Facebook. Saranno Latino e Greco per il Liceo classico, Matematica e Fisica allo Scientifico, Scienze umane e Diritto ed Economia politica per il Liceo delle Scienze umane - opzione economico sociale, Discipline turistiche e aziendali e Inglese per l’Istituto tecnico per il turismo, Informatica e Sistemi e reti per l’Istituto tecnico indirizzo informatica, Scienze degli alimenti e Laboratorio di servizi enogastronomici per l’Istituto professionale per i servizi di enogastronomia. L’elenco completo delle discipline oggetto della prova è disponibile sul sito del Ministero (clicca QUI ed inserisci i relativi campi d'interesse).

«Comunichiamo le materie con largo anticipo - sottolinea il ministro rivolgendosi nel video agli studenti -. Da quest’anno ci sono delle novità. Per questo da ottobre abbiamo cominciato a fornire tutte le informazioni utili per le prove a voi e ai vostri docenti. Per sostenervi nella vostra preparazione organizzeremo delle simulazioni della prima e della seconda prova. Si svolgeranno nei mesi di febbraio, marzo e aprile». Le date delle simulazioni sono, per la prima prova scritta, il 19 febbraio e il 26 marzo; per la seconda, il 28 febbraio e il 2 aprile.

