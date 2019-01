A cura della Redazione

Ancora un incidente mortale per una pattuglia della Polizia Stradale, proprio come avvenuto qualche settimana fa in Sicilia. Un agente, l'assistene capo Fabio Baratella, è deceduto. Un altro, l'ispettore Gino Gabrielli è stato trasportato in ospedale.

Il sinistro, in cui sono rimaste coinvolte altre persone, anch'esse ricoverate in ospedale, si è verificato ieri sera in via Leonardo da Vinci, nella zona portuale di Livorno.

Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, «ha espresso profondo cordoglio ai familiari della vittima e segue con partecipazione l'evolversi delle condizioni di salute del vice ispettore Gino Gabrielli e delle altre persone coinvolte nell'incidente», si legge in una nota della Polizia di Stato.

