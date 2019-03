A cura della Redazione

La signora Teresa, 104 anni, si è presentata al seggio delle Primarie del Pd di prima mattina: "Son turna chi! (sono di nuovo qui, ndr) - ha salutato in dialetto i volontari - buon lavoro a tutti!". Lo notizia è stata riportata dal quotidiano.net.

Teresa Pizzorno, tra le più anziane iscritte al Partito democratico, è un'habitué dei seggi e non c'è stato certo bisogno d'istruirla: si è presentata al presidente del seggio Rodolfo Mirri di Carcare, nel Savonese con la sua carta d'identità e la tessera elettorale. Sfoggiava una certa eleganza da grandi occasioni: cappottino marrone e borsetta nera al braccio, foulard rosso cupo ben sistemato al collo, ha posato sussiegosa per i fotografi mentre infilava nell'urna la sua scheda.

Ma come si usa non ha dichiarato per chi ha votato tra Zingaretti, Martina e Giachetti.