A cura della Redazione

Scendono dalla "Mare Jonio" i naufraghi tra qualche applauso della gente accorsa nel molo di Lampedusa: il primo è un minore africano avvolto da una sciarpa bianca.

I migranti vengono fatti salire sui mezzi delle forze dell'ordine. La Procura di Agrigento ha disposto lo sbarco dei migranti a bordo della Mar Jonio e, contestualmente, il sequestro probatorio della nave di Mediterrenea da parte della Guardia di Finanza.

Nelle prossime ore l'equipaggio dovrebbe essere ascoltato dalla polizia giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta, a carico di ignoti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. "Nelle prossime ore potrebbero scattare gli interrogatori dell'equipaggio". Così fonti del Viminale. "Ho informazioni, faccio il ministro: è certo che questa imbarcazione non abbia soccorso naufraghi che rischiavano di affogare ma sia inserita in un traffico di esseri umani, organizzato, concordato e programmato". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio radio. (ANSA)