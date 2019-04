A cura della Redazione

A febbraio il tasso di disoccupazione risale, attestandosi al 10,7%, in aumento di 0,1 punti. Lo rileva l'Istat, diffondendo i dati provvisori. Le persone in cerca di occupazione aumentano dell'1,2% (+34 mila), risultando pari a 2 milioni 771 mila. Su base annua tuttavia il numero dei disoccupati è in calo (-1,4%, -39 mila). Confrontando il dato con il minimo pre-crisi (5,8%, dell'aprile 2007), emerge come il tasso disoccupazione sia ancora di quasi 5 punti superiore.



Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24enni) a febbraio si attesta al 32,8%, in "lieve" diminuzione rispetto a gennaio (-0,1 punti percentuali). Lo rileva l'Istat, spiegando che il dato distanza quasi 14 punti dal minimo pre-crisi (19,4%, del febbraio 2007).



La stima degli occupati a febbraio è "in lieve calo" rispetto a gennaio: -0,1%, pari a -14 mila unità. Lo rileva l'Istat, ricordando che il mese precedente aveva fatto registrare un "contenuto aumento". L'Istituto spiega come la diminuzione di febbraio si rifletta in una contrazione dei dipendenti (-44mila), sia permanenti (-33 mila) che a termine (-11 mila). Invece risultano in aumento gli indipendenti (+30 mila). Su base annua invece l'occupazione risulta ancora in crescita (+113 mila). (ANSA)