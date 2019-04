A cura della Redazione

Choc in strada a Milano, dove un uomo di 46 anni, Enzo Anghinelli, con diversi precedenti per droga, è stato ferito in un agguato con colpi di arma da fuoco alla testa esplosi questa mattina alle 8 da due persone a bordo di uno scooter, in via Cadore 48. Al momento è ricoverato in condizioni gravi al Policlinico ma sembra non abbia mai perso conoscenza.



Chi gli ha sparato voleva uccidere, gli investigatori non hanno dubbi. Eppure pare che solo uno dei 4-5 colpi esplosi lo abbia raggiunto.

Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita del 46enne per capire quali possano essere i motivi dell'aggressione, ma la pista privilegiata è quella del regolamento di conti nel mondo dello spaccio. (ANSA)