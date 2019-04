A cura della Redazione

"A giugno arriva in dotazione delle forze dell'ordine la pistola elettrica". Lo annuncia il ministro dell'interno Matteo Salvini in occasione della convention del partito nel Lazio.

Salvini è anche tornato ad attaccare il compenso di Fabio Fazio. "Le regole della par condicio - ha evidenziato - prevedono che da Fazio ci debbano andare i 4 leader: penso che per coerenza e rispetto agli italiani io da Fazio non ci andrò a meno che non si dimezzi lo stipendio".

Salvini ha attaccato lo stipendio di Fazio soprattutto in un momento economico di difficoltà.

"Aumentare le pene per gli spacciatori e ridurre la quantità di cui possono essere in possesso per evitare la galera", ha detto ancora in conferenza stampa che ha aggiunto: "bisogna trasformare da lotta a guerra la battaglia contro gli spacciatori