A cura della Redazione

Maxi incendio nella cattedrale Notre-Dame di Parigi. Completamente collassato il tetto. Le immagini stanno facendo il giro del mondo. Un denso fumo nero si è alzato in cielo.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, che avrebbe dovuto annunciare attese riforme in diretta tv alle 20, ha rinviato l'intervento e si sta recando a Notre-Dame.

"Notre-Dame di Parigi in preda alle fiamme - questo il tweet di Emmanuel Macron -. Emozione di tutta una nazione. Pensiero per tutti i cattolici e per tutti i francesi. Come tutti i nostri compatrioti, stasera sono triste di veder bruciare questa parte di noi".