A cura della Redazione

Il 1° Maggio a Milano, tre diversi cortei - La giornata è iniziata con la consueta manifestazione dei sindacati confederati che hanno raggiunto piazza della Scala, dove c'è stato l'intervento dei segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Elena Lattuada, Ugo Duci, Danilo Margaritella. Nel pomeriggio è partito da piazza XXIV Maggio il corteo intitolato "Primo maggio di Lotta Anticapitalista e Internazionalista" con alcune migliaia di persone dietro lo striscione dei Cobas con lo slogan "Proletari di tutto il mondo, uniamoci!". Significativa la componente extracomunitaria tra i manifestanti. Poche decine di rider si sono trovati sotto la sede di Glovo Italia in viale Monza, chiedendo un incontro con i dirigenti e lasciando una bicicletta incidentata per poi raggiungere il terzo concentramento in Piazza Morbegno intitolato "Occupy Mayday, Occupy the future" dedicato al precariato con i centri sociali.

1° Maggio a Roma, tutto pronto per il concerto, via i cassonetti - Pronto il piano per il tradizionale concerto del primo maggio, organizzato da Cgil, Cisl e Uil a Roma e che si svolgerà come di consueto in piazza San Giovanni. "Per motivi di sicurezza", come comunica la municipalizzata dei rifiuti Ama, è scattata la rimozione di circa 40 cassonetti dalle aree di piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice, via Domenico Fontana, via Ludovico di Savoia e via Umberto Biancamano. I contenitori verranno riposizionati nelle sedi abituali a partire da giovedì 2 maggio. "Per tutte le attività nell'area del concerto (compreso il pre e il post evento), Ama metterà in campo una task force dedicata composta complessivamente da oltre 130 operatori e 40 mezzi, che saranno assistiti da un'officina mobile. Presidi Ama saranno inoltre attivi nelle 5 aree di pre-filtraggio, dove saranno anche posizionati 25 cestoni getta-rifiuti 'a vista'.

1° Maggio a Bologna, Barbagallo: "Quota 100 va corretta" - "Hanno cercato di farci dire che siamo contro quota cento e reddito di cittadinanza, noi non siamo contro, ma vorremmo correggerne gli errori". Così Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil, intervenendo sul palco di piazza Maggiore a Bologna per la manifestazione nazionale del Primo maggio organizzata dai sindacati. "Dobbiamo incontrarci per contrattare", dice rivolgendosi al governo. "Noi siamo pronti a sederci intorno a un tavolo, dal governo battano un colpo".

1° Maggio a Torino, manifestazione dei No Tav - Tensione altissima al corteo di Torino quando la polizia ha fermato e allontanata lo spezzone con migliaia di No Tav. I manifestanti hanno risposto lanciando bottiglie lattine aste di bandiere tazze. Il movimento No Tav è stato portato indietro di due isolati rispetto a piazza San Carlo dove si teneva il comizio sindacale.