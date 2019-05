A cura della Redazione

Si chiama "Ping Pong" e nel nord-est della Thailandia è un eroe. Stiamo parlando del cane che giovedì 15 maggio ha salvato la vita a un neonato, sotterrato dalla madre adolescente.

Secondo quanto riportato dalla Polizia locale, il bimbo era stato abbandonato e ricoperto di spazzatura nei pressi di una fattoria nel distretto di Chumpuang, nel Nakhon Ratchasima, ma l'animale l'ha trovato il giorno stesso. "Ping Pong" si è messo a scavare e abbaiare, ha raccontato ai media l'ufficiale di polizia Panuvat Udkam, allertando il suo proprietario che l'ha raggiunto nel luogo dove giaceva il bambino, il quale si trova in buone condizioni di salute.

La polizia ha fermato e arrestato la madre della vittima, una ragazza di 15 anni che ha ammesso di aver sepolto il figlio perché spaventata all'idea di come avrebbero potuto reagire i suoi genitori. L'adolescente era convinta che l'avrebbero picchiata per essere rimasta incinta, così ha cercato di far sparire le prove. Fortunatamente il bambino sta bene e la famiglia della giovane ha detto che si prenderà cura di lui.