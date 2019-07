A cura della Redazione

LA CERIMONIA - Le Universiadi a Napoli stanno per iniziare. Uno spettacolo che sarà trasmesso dal vivo in mondovisione, con 1.000 performer e grandi talenti sul palco per celebrare gli atleti universitari.

Domani, 3 luglio alle 21.00 allo Stadio San Paolo, rinnovato per l'occasione, inizierà ufficialmente la 30esima Universiade estiva, con la cerimonia d'apertura ideata e prodotta da Balich Worldwide Shows, il cui team creativo è noto per i successi di oltre 20 Cerimonie Olimpiche, da Torino 2006 a Rio 2016, oltre all'Albero della Vita dell'Expo di Milano 2015 "Giudizio Universale”, il primo spettacolo permanente d’Italia in scena tutti i giorni a Roma.

La Cerimonia di Napoli 2019 rimarrà un ricordo indelebile per la città.

L'ACCOGLIENZA - Circa 8 mila atleti saranno dislocato in tre diversi poli: il primo a Napoli, il secondo a Fisciano in provincia di Salerno ed il terzo a Caserta. A Napoli saranno sistemati 4.000 atleti su due navi da crociare. Presso il campus universitario di Fisciano saranno accolte altre 1.500 unità, mentre altri 1.500/1.700 atleti saranno sistemati in strutture alberghiere di Caserta. Altri 1.000 atleti circa, poi, saranno sistemati in ulteriori strutture alberghiere di Napoli o Caserta.

LA SICUREZZA - Dallo scorso 26 giugno l'Esercito Italiano, al fine di incrementare le misure di sicurezza, ha schierato una task force di circa 500 soldati impiegati nella sorveglianza dei siti di gara ed obiettivi sensibili interessati all’evento, dislocati nelle cinque province della Regione Campania. Uomini e donne in divisa vegliano sulla sicurezza e la tranquillità di atleti e delegazioni in perfetta sintonia con lo spirito dell’Esercito Italiano, sempre in prima linea in occasione di eventi e manifestazioni sportive di respiro internazionale e di grande complessità organizzativa in considerazione del grande flusso di partecipanti. Tale dispositivo si aggiunge a quello già in atto per l’Operazione "Strade Sicure" e servirà a garantire la sicurezza, in concorso alle Forze di Polizia, durante la manifestazione sportiva che si svolgerà dal 3 al 14 luglio nelle cinque provincie della Campania in simbiosi con lo spirito dell’Universiade, manifestazione sportiva multidisciplinare che vede la partecipazione di atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo.

Torre Annunziata, Boscoreale e Castellammare hanno messo a disposizione i loro impianti sportivi (opportunamente riqualificati) per gli allenamenti degli atleti.