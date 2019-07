A cura della Redazione

Uno scontro fra tre camion, due dei quali andati a fuoco è avvenuto a Borgo Panigale, a Bologna, a pochi metri dall'incendio che fece crollare un ponte il 6 agosto dell'anno scorso. Sul posto si è alzata una colonna di fumo visibile anche da lontano. Nello scontro è rimasto vittima l'autista di uno dei camion.

Secondo la prima ricostruzione due camion si sono tamponati provocando l'incendio. Un terzo, una bisarca, è rimasta coinvolta nell'incidente a causa della manovra per evitare i primi due mezzi.

L'autista del camion tamponato è stato portato in codice di media gravità all'Ospedale Maggiore per una frattura della spalla e contusioni agli arti superiori. (ANSA)