Oltre 6 chili di peso, 32 x 25 x 20 cm, praticamente l'equivalente di tre gemelli appena nati, queste le dimensioni del tumore renale asportato al trentasettenne napoletano operato con successo al Policlinico Federico II di Napoli dall'equipe della Chirurgia Generale e dei Trapianti di Rene, capitanata da Michele Santangelo.

Un complesso intervento chirurgico realizzato grazie alle elevate professionalità e alle dotazioni strumentali all'avanguardia disponibili presso l'Azienda federiciana.

Meccanico 37enne, partenopeo doc, il paziente, a seguito dell'improvvisa comparsa di astenia e febbricola, ma in assenza di altri segni o sintomi, si è recato in Pronto Soccorso presso una struttura campana dove è stata riscontrata un'enorme massa retroperitoneale. Dopo il passaggio in un'altra struttura di cura campana, il paziente è approdato all'UOC di Chirurgia Generale e dei Trapianti di Rene dell'AOU Federico II, reparto a lui già noto per aver accolto ed operato dei suoi familiari. (ANSA)