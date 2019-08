A cura della Redazione

Piogge e temporali in estensione domani dalla Sardegna alla Sicilia, ma anche lungo l'Appennino e sulle zone interne del Centrosud. E piogge anche nel weekend, ma alternate a spazi soleggiati.

Sono le previsioni di Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com.

"L'anticiclone presente alle latitudini centrali e meridionali del Continente - spiega - sta perdendo colpi sotto la spinta del flusso atlantico, umido ed instabile, che riuscirà nelle prossime ore a trovare un varco verso il Mediterraneo, fino a generare un blando vortice in spostamento dalla Sardegna al basso Tirreno. Seppur blando e poco definito riuscirà comunque ad orchestrare oggi un fronte in grado di provocare nuovi rovesci e temporali al Nordovest, in Sardegna e sull'Appennino centro-settentrionale, in trasferimento giovedì a parte del Sud Italia".

Oggi, infatti, il blando vortice si porterà sul basso Tirreno e il fronte associato provocherà un incremento dell'instabilità con piogge e temporali dalla Sardegna alla Sicilia, al pomeriggio sono previsti temporali lungo l'Appennino e sulle zone interne del Centro-Sud Italia, attenuandosi poi in serata. Il fronte in questione, precisa Badellino, non coinvolgerà il Nord, interessato però dalla coda di un altro fronte in scorrimento a latitudini più settentrionali che porterà temporali lungo le Alpi e in sconfinamento alle pedemontane lombardo-venete.

Riguardo al weekend, temporali raggiungeranno già sabato la Sardegna, quindi le Alpi e l'Appennino. Domenica è prevista un ulteriore intensificazione dell'instabilità a causa di un fronte freddo in avvicinamento dalla Francia. Non si tratterà comunque di fenomeni continui ed estesi, ma alternati a spazi soleggiati anche ampi sabato, in un contesto climatico ancora estivo seppur con la tendenza ad abbassamento delle temperature domenica.