Una perturbazione, attualmente sulla Francia, dalla serata di oggi arriverà sulle regioni nord-occidentali dell'Italia, portando un deciso peggioramento delle condizioni meteo. Lunedì il maltempo si estenderà a tutto il settentrione, con temporali anche di forte intensità. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile.

L'avviso prevede dalla serata di oggi rovesci su Piemonte e Lombardia, in successiva estensione, dal primo mattino di lunedì, a Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Saranno temporali di forte intensità, con frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico sulle aree occidentali e centro-meridionali della Sicilia e allerta gialla sui restanti settori. È stata inoltre valutata allerta gialla su gran parte di Piemonte, Lombardia, Umbria, Marche e su tutto il territorio di Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria.

Il maltempo continua a imperversare sulla Sardegna. Dopo i violenti temporali che hanno provocato numerosi allagamenti nel Cagliaritano e nel Sulcis, anche per la giornata di oggi la pioggia potrebbe creare disagi. La Protezione civile regionale, infatti, ha diramato un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico.

A partire dal pomeriggio e fino alla mezzanotte di oggi sono previsti temporali in Gallura, Logudoro, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso, Flumendosa-Flumineddu, Iglesiente e Campidano. Sabato, a causa degli allagamenti, sono stati oltre 120 gli interventi portati a termine dai vigili del fuoco di Cagliari.

E un allarme giallo, con validità dalle 14 alle 21 di oggi, per temporali sparsi nelle zone interne delle province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato e Siena, è stato emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale. I temporali potranno essere localmente forti, con possibili colpi di vento e grandinate.

Sull'intero territorio regionale campano si prevedono "Locali rovesci o temporali, puntualmente di moderata intensità" nonché possibili raffiche di vento nel corso dei temporali. L'allerta di colore giallo durerà fino alle ore 22 di stasera.