A cura della Redazione

Quattro morti e tre feriti. E' il bilancio di una sparatoria a Brooklyn, New York.

L'allerta è scattata intorno alle 7 del mattino locali quando la polizia è arrivata nell'area di Crown Heights.

Gli agenti si sono trovati davanti ai quattro morti e ai tre feriti gravi, ma non in pericolo di vita. Le indagini sono in corso. (ANSA)