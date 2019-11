A cura della Redazione

Facebook starebbe testando un sistema di verifica del profili degli utenti con una specie di video che implica il riconoscimento facciale. A riportarne la notizia, sul suo profilo Twitter, è la sviluppatrice Jane Manchun Wong, non nuova a indiscrezioni sulle piattaforme tecnologiche. Ha mostrato il funzionamento di questo nuovo strumento grazie alla condivisione di diverse schermate.

Il sistema potrebbe servire a contrastare il fenomeno dei 'fake accounts'.

Da quello che si capisce dall'immagine animata, per poter accertare la propria identità gli utenti dovrebbero registrare un breve video-selfie, muovendo il viso in diverse direzioni. Una volta completata la procedura, Facebook mostrerebbe un messaggio di avviso dove viene specificato che nessuno avrà la possibilità di visionare il video precedentemente registrato.

Quest'ultimo, inoltre, verrebbe automaticamente cancellato trascorsi 30 giorni dalla verifica dell'account. Avvertenza utile per scongiurare eventuali polemiche sulla privacy.

Il sistema di riconoscimento facciale non è nuovo all'azienda di Mark Zuckerberg. Nel 2017 la piattaforma ha confermato di aver iniziato a testare una funzionalità in grado di verificare l'identità degli utenti attraverso l'utilizzo della fotocamera anteriore. Al momento, però, il social network non ha rilasciato alcun commento a riguardo.

Come sempre accade con le indiscrezioni, non è certo che la nuova funzione debutterà sull'applicazione di Facebook. Potrebbe anche trattarsi di uno strumento sperimentale, sottoposto a test interno e non destinata ad un lancio globale. (ANSA)