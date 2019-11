A cura della Redazione

Una donna di 79 anni ha perso il controllo dell'auto cui era alla guida all'altezza di una fermata dell'autobus a Roma, in via Oderisi da Gubbio.

Cinque i feriti: tra questi una mamma, ricoverata in codice rosso al San Camillo e le sue figlie di 9 e 7 anni in codice giallo al Bambino Gesù.

Ferite anche altre due donne che sono state portate in ospedale una in codice giallo e l'altra in verde.