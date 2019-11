A cura della Redazione

Un medico cinese ha rifiutato di trapiantare i polmoni di un morto di 52 anni. Gli organi anneriti si sono dimostrati inadeguati a causa di una dipendenza da tabacco di oltre 30 anni.

Il dottor Chen Jingyu, primario del Wuxi People’s Hospital, ha deciso di condividere le riprese dell'operazione come strumento per una campagna antifumo. "I test iniziali sull’ossigenazione sembravano buoni, ma quando abbiamo estratto gli organi ci siamo resi conto che era impossibile accettarli per un trapianto", ha spiegato il primario.

Il video è stato visto oltre 25 milioni di volte ed è stato giudicato dagli utenti di internet "il miglior spot contro il fumo di sempre". La Cina ha più di 300 milioni di fumatori, un terzo del totale mondiale, secondo l'OMS. Ogni 30 secondi, un cinese muore a causa del tabacco.