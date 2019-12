A cura della Redazione

Un grosso incendio è divampato all'interno del cantiere per il nuovo ponte di Genova. A prendere fuoco materiale dentro la pila 13 della nuova struttura. Non si registrano feriti. Via Fillak è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni in sicurezza e riaperta verso le 9.

Secondo quanto ricostruito da Vigili del fuoco e Polizia, il rogo sarebbe partito da un flessibile usato da un operaio, le cui scintille avrebbero raggiunto del polistirolo. I pompieri hanno usato l'autoscala per raggiungere l'origine dell'incendio, adesso sotto controllo.

L'incidente causerà un ulteriore ritardo nei lavori. Nelle scorse settimane il sindaco-commissario Marco Bucci aveva già annunciato un ritardo nella fine delle operazioni di un mese e mezzo circa.