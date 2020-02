A cura della Redazione

Sono sette le vittime in Italia per il coronavirus, sei in Lombardia e una in Veneto.

E' morto all'ospedale Sant'Anna di Como il paziente trasferito dal Lodigiano nel fine settimana risultato positivo al tampone sul Coronavirus.

L'uomo, 62 anni, residente a Castiglione d'Adda, già dializzato, soffriva già di importanti patologie