La prima domenica del mese di marzo non ci sarà il consueto appuntamento con i musei statali gratis. A causa del Coronavirus e di tutte le precauzioni che nelle ultime ore le istituzioni stanno prendendo, infatti, l'ingresso gratuito a musei, parchi e luoghi della cultura è annullato.

A comunicarlo, in una nota ufficiale, è stato il Ministero dei Beni Culturali: "Domenica 1 marzo - si legge sul sito ufficiale del Mibact - sarà sospesa l’iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che prevede in tutta Italia l’ingresso gratuito nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura dello Stato ogni prima domenica del mese".