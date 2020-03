A cura della Redazione

"E' un'immagine molto bella e commovente che ci ha inviato l'autore Franco Rivolli e che abbiamo pensato di condividere visto il momento che il nostro intero Paese sta vivendo per l'emergenza coronavirus".

Non sembra per nulla sorpreso dell'attenzione e della condivisione raccolta da quell'immagine della dottoressa con mascherina al lavoro che culla amorevolmente l'Italia, Luca Sanzo, presidente della sezione dell'Associazione nazionale carabinieri di Chiaravalle Centrale in provincia di Catanzaro.

"Ho pensato subito - aggiunge Sanzo - di condividere su facebook quell'immagine che racchiude per molti versi quella che è la situazione attuale del nostro Paese. Un'immagine toccante realizzata da un amico, Franco Rivolli, che ha fatto il giro dei social e non solo. E rispetto alla quale in un momento come questo possiamo davvero ritrovarci un po' tutti". Sono già alcune decine di migliaia le condivisioni sul social network da quando l'immagine è stata diffusa.