Sono 28.710 i contagiati in Italia dal coronavirus, 2.648 in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 4.025, 1.084 in più di ieri. 475 i deceduti, per complessive 2.978 persone che purtroppo non ce l'hanno fatta. In terapia intensiva 2.257 malati.

È il report fornito oggi, 18 marzo, dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, commissario per l'emergenza coronavirus.