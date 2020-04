A cura della Redazione

Il bollettino della Protezione Civile di oggi, 31 marzo 2020:

Sono 16.847 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.118 in più di ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 1.109.

Oggi i nuovi positivi sono 2.937, per un totale di 80.572, di cui 4.035 in terapia intensiva (12 più di ieri), 28.403 ricoverati e 48.134 senza sintomi o con sintomi lievi in isolamento domiciliare.

I deceduti di oggi sono 727, martedì l'aumento era stato di 837.

Vediamo l'andamento dei dati negli ultimi 6 giorni:

CONTAGIATI: 2.107 (31/3) - 1.590 (30/3) - 3.851 (29/3) - 3.651 (28/3) - 4.401 (27/3) - 4.492 (26/3.)

GUARITI: 1.109 (31/3) - 1.648 (30/3) - 646 (29/3) - 1.434 (28/3) - 589 (27/3) - 999 (26/3).

DECEDUTI: 837 (31/3) - 812 (30/3) - 756 (29/3) - 889 (28/3) - 969 (27/3) - 662 (26/3).

I DATI REGIONE PER REGIONE:

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 25.765 i malati in Lombardia (641 in più rispetto a ieri), 11.489 in Emilia-Romagna (+536), 8.224 in Veneto (+374), 8.470 in Piemonte (+388), 3.456 nelle Marche (+104), 4.432 in Toscana (+206), 2.645 in Liguria (+137), 2.758 nel Lazio (+116), 1.976 in Campania (+105), 1.206 in Friuli Venezia Giulia (+46), 1.483 in Trentino (+94), 1.112 in provincia di Bolzano (-30), 1.756 in Puglia (+102), 1.544 in Sicilia (+52), 1.211 in Abruzzo (+20), 864 in Umbria (+13), 540 in Valle d'Aosta (-12), 675 in Sardegna (+18), 610 in Calabria (+4), 131 in Molise (+14), 225 in Basilicata (+9).

Quanto alle vittime, se ne registrano 7.593 in Lombardia (+394), 1.732 in Emilia-Romagna (+88), 499 in Veneto (+22), 886 in Piemonte (+32), 477 nelle Marche (+25), 253 in Toscana (+9), 460 in Liguria (+32), 148 in Campania (+15), 169 nel Lazio (+7), 122 in Friuli Venezia Giulia (+9), 129 in Puglia (+19), 116 in provincia di Bolzano (+40), 88 in Sicilia (+7), 123 in Abruzzo (+8), 37 in Umbria (+0), 59 in Valle d'Aosta (+3), 173 in Trentino (+9), 38 in Calabria (+2), 34 in Sardegna (+3), 10 in Molise (+1), 9 in Basilicata (+2).

I tamponi complessivi sono 541.423, dei quali oltre 292mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.