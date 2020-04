A cura della Redazione

Il bollettino della Protezione Civile di oggi, 8 aprile 2020:

Sono 26.491 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 2.099 in più di ieri. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 1.555

Oggi i nuovi positivi sono 1.195 (ieri 880), per un totale di 95.262, di cui 3.693 in terapia intensiva (99 in meno di ieri), 28.485 ricoverati (233 in meno di ieri) e 63.084 (65%) senza sintomi o con sintomi lievi in isolamento domiciliare.

I deceduti di oggi sono 552, lunedì l'aumento era stato di 604.

Negli ultimi 10 giorni i guariti registrati sono il 50 per cento del totale dei guariti dall'inzio dell'epidemia.