A cura della Redazione

ll bollettino della Protezione Civile di oggi, 17 aprile 2020, porta buone notizie, anche se rimane ancora alto il numero dei deceduti.

Sono 42.726 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 2.563 in più di ieri, il numero più alto dall'inizio della pandemia.. Giovedì l'aumento dei guariti è stato di 2.072.

Oggi i nuovi positivi sono 355 (ieri 1.189), per un totale di 106.962, di cui 2.812 in terapia intensiva (124 in meno di ieri), 25.786 ricoverati (1.597 in meno di ieri) e 78.364 (73%) senza sintomi o con sintomi lievi in isolamento domiciliare.

I deceduti di oggi sono 575, giovedì l'aumento è stato di 525