In Lombardia, 441 nuovi casi di contagio, 148 in più di ieri, quando l'aumento era stato di 293. I casi registrati oggi in Lombardia rappresentano il doppio del totale degli incrementi in tutte le altre regioni d'Italia, che è complessivamente di 228.

Il presidente della Regione Lombardia Fontana: "Pronto a nuove restrizioni" - "Come ho più volte ribadito, sono pronto ad intervenire, anche con nuove restrizioni, per evitare che tutto il lavoro svolto fin qui grazie alla buona volontà della maggioranza dei cittadini, venga vanificato da alcuni incoscienti".

Il presidente Fontano si è detto sconcertato dopo aver visto foto e video riguardanti assembramenti e movida in diversi comuni lombardi.