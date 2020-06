A cura della Redazione

Sono 34 i decessi in Italia per coronavirus nelle ultime 24 ore (+4). Si registrano inoltre 296 nuovi contagi (+106), 614 i guariti e dimessi, per totali 186.725.

Il numero totale dei deceduti sale a 34.678, gli attuali positivi sono 18.303. I casi complessivi sono 239.706.