A cura della Redazione

Coronavirus: il bollettino del Ministero della Salute.

Sono 174 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo i dati diramati dal Ministero della Salute. Un numero stabile rispetto a ieri (erano stati 175).

Oltre la metà dei casi (97) sono stati registrati in Lombardia. 357 i dimessi/guariti rispetto alle 24 ore precedenti. 22 i nuovi deceduti.

Per quanto riguarda i ricoverati con sintomi: sono 1.160 (100 in meno rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva 98, uno in più rispetto a ieri (erano stati 97).