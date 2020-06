A cura della Redazione

Sono 126 i nuovi casi (ieri + 174) di coronavirus in Italia secondo il bollettino diffuso dal ministero. Sei i morti nelle ultime 24 ore (ieri + 22), un nuovo minimo dal primo marzo. Solo quattro regioni fanno registrare nuove vittime nelle ultime 24 ore: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana. Nelle rimanenti 16 non ci sono stati altri morti. In otto regioni non si registrano invece nuovi positivi: Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria e Molise, così come nella Provincia autonoma di Trento.

Cala il numero dei pazienti in terapia intensiva (96, -2 rispetto a ieri). I tamponi effettuati sono 27.218.

Duramente colpito il turismo in Italia con oltre 10 milioni di visitatori italiani e stranieri in meno nel mese di giugno e un impatto drammatico su economia ed occupazione. A lanciare l'allarme è Coldiretti. Oggi il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha annunciato che l'obbligo delle mascherine all'aperto sarà prorogato per altri quindici giorni.