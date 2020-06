A cura della Redazione

Coronavirus, il bolletino in Italia di oggi 30 giugno: i nuovi contagiati sono 142 (ieri 126), i deceduti 23 (ieri 6); i guariti e dimessi sono 1.052 (ieri 305).

In Italia 240.578 hanno contratto il Covid-19, di questi 34.767 sono deceduti, 190.248 sono stati dimessi, gli attuali positivi sono 15.563, di cui 1.090 ricoverati con sintomi e 93 in terapia intensiva. I restanti sono in isolamento domiciliare.