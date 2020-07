A cura della Redazione

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 240.760 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (oggi +182, ieri + 142). Di queste, 34.788 sono decedute (oggi +21; ieri +23) e 190.717 sono state dimesse (oggi +469; ieri +1.052).

Attualmente i soggetti positivi sono 15.255 (oggi -308, ieri -933). In totale sono 240.760, se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 1025 (oggi -65, ieri -30), di cui in terapia intensiva 87 (oggi - 3); Per la prima volta dopo mesi i ricoverati in terapia intensiva sono sotto quota 90.

I dati regione per regione

Lombardia 94.010 (+109; ieri +62)

Emilia-Romagna 28.508 (+16; ieri +20)

Veneto 19.289 (+3; ieri +8)

Piemonte 31.365 (+16; ieri +11)

Marche 6.786 (+1, ieri nessun nuovo caso)

Liguria 9.982 (+5; ieri +3)

Campania 4.699 (+9; ieri +24)

Toscana 10.254 (+4; ieri +2)

Sicilia 3.081 (+1; ieri +2)

Lazio 8.119 (+9; ieri +5)

Friuli-Venezia Giulia 3.312 (+4:, ieri nessun nuovo caso)

Abruzzo 3.289 (+2; ieri nessun nuovo caso)

Puglia 4.530 (per un ricalcolo, il dato di oggi appare più basso di quello di ieri di una unità)

Umbria 1.441 (nessun nuovo caso, ieri +1)

Bolzano 2.642 (+3; ieri nessun nuovo caso)

Calabria 1.181 (nessun nuovo caso, ieri +1)

Sardegna 1.366 (nessun nuovo caso, ieri +2)

Valle d’Aosta 1.195 (nessun nuovo caso, ieri +1)

Trento 4.864 (+1, ieri nessun nuovo caso)

Molise 445 (nessun nuovo caso per il quinto giorno di fila)

Basilicata 402 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)