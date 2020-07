A cura della Redazione

Sono 208 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (111 in Lombardia) con un incremento di 16 rispetto a ieri. Registrati 8 decessi (+1), per un totale di 34.869.

I soggetti dimessi e guariti sono 133, in totale 192.241 su complessivi 241.819 contagiati. Gli attuali positivi ammontano a 14.709. Si riducono di 2 unità (72) i pazienti in terapia intensiva (ieri erano 74).