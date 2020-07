Crescono i risarcimenti e si abbassano le tariffe, nella proposta di Aspi inviata al governo.

A quanto si apprende da fonti governative, la nuova proposta dell'azienda porterebbe da 3 a 3,4 miliardi i risarcimenti, tra indennizzi e manutenzione straordinaria. Inoltre prevederebbe 7 miliardi di manutenzioni e 13,2 miliardi di investimenti. Ci sarebbe anche un abbassamento dei pedaggi sulla base del sistema regolatorio dell'Autorità dei trasporti. Nella proposta dell'azienda sarebbe anche indicata la volontà di aprire all'ingresso di nuovi soci, mentre non comparirebbero riferimenti a possibili modifiche del decreto Milleproroghe sul tema dei risarcimenti dello Stato all'azienda in caso di revoca della concessione. L'abbassamento delle tariffe sarebbe pari all'1,75% per tutta la durata della concessione.