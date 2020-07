A cura della Redazione

Coronavirus in Italia, il bollettino del 12 luglio 2020.

Nelle ultime 24 ore sono risultate positive 234 persone, mentre 9 sono i decessi (8 di questi riguardano la Lombardia).

Sono 68 i positivi al Covid in terapia intensiva in Italia, uno più di ieri, il secondo giorno consecutivo di lieve aumento.

Quattordici regioni non hanno pazienti in terapia intensiva. I ricoverati con sintomi sono 776 (-50), quelli in isolamento domiciliare sono 12.335 (-175).

Le persone positive al Covid sono complessivamente 13.179 (-124). I guariti sono 194.928 (+349).