Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 luglio 2020.

Nelle ultime 24 ore sono risultate positive 169 persone (-65 rispetto a ieri, e 94 nell sola Lombardia), mentre 13 sono i decessi (+4), di cui 9 in Lombardia, per totali 34.967.

Sono 65 i positivi al Covid in terapia intensiva in Italia, 3 meno di ieri.

I casi totali registrati da inizio pandemia sono 243.230.

Le persone attualmente positive al Covid sono complessivamente 13.157 (-22). I guariti e dimessi sono 195.106 (+78).

Ormai si sfiorano i 6 milioni di tamponi effettuati, per l'esattezza 5.962.744.

In Campania si registrano 7 nuovi soggetti positivi su 530 tamponi, nessun nuovo guarito e nessun decesso, per un totale di 4.779 casi totali. Di questi, 432 sono deceduti e 4.094 guariti. Gli attuali positivi sono 253, di cui 16 ricoverati con sintomi e 237 in isolamento domiciliare. I test esaminati sono complessivamente 303.419.