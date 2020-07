A cura della Redazione

Emergenza coronavirus in Italia, diffuso il bollettino del 21 luglio. I nuovi casi di contagio sono 129 (-61 rispetto a ieri), per complessivi 244.752 positivi. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 15 (ieri erano stati 13), per totali 35.073 morti.

Gli attuali positivi sono 12.248. I dimessi e guariti sono nel complesso 197.431 (ieri erano 197.162), con un incremento di 269.

In terapia intensiva restano ricoverate 49 persone (+2).