Emergenza coronavirus in Italia, diffuso il bollettino del 24 luglio. I nuovi casi di contagio sono 252 (- 54 rispetto a ieri), per complessivi 245.590 positivi. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 5 (-10 rispetto ad ieri), per totali 35.097 morti.

Gli attuali positivi sono 12.301 (-103). I dimessi e guariti sono nel complesso 198.192.