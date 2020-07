A cura della Redazione

Leggero aumento dei positivi al coronavirus: nelle ultime 24 ore sono 275, rispetto ai 252 di ieri, per un totale di 245.864 persone dall'inizio dell'epidemia. Il numero dei decessi è pari a quello di ieri, 5, uno dei valori più bassi di sempre, per un totale che sale a 35.102 persone che hanno perso la vita.

I guariti nelle ultime 24 ore sono 128 oggi contro i 350 di ieri (198.320 in tutto). Per questo motivo si registra l'impennata del numero dei malati attuali, 141 in più (mentre ieri erano calati di 103 unità), il totale sale così a 12.442.

Quanto ai ricoveri, quelli in regime ordinario salgono di 18 unità, e sono ora 731 totali, mentre le terapie intensive calano ancora, 5 in meno oggi, scendendo a 41 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.670. Infine, numero di tamponi abbastanza in media, 51.671 oggi contro i 53.334 di ieri.