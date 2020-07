A cura della Redazione

Emergenza coronavirus in Italia, diffuso il bollettino del 30 luglio. I nuovi casi di contagio sono 379 (-7 rispetto a ieri), per complessivi 247.537 positivi.

I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 9 (+ 6 rispetto ad ieri), per totali 35.141 morti. I 9 decessi si sono avuti: 4 in Lombardia, 1 in Piemonte, 1 in Veneto, 1 in Liguria, 1 Campania e 1 in Puglia.

Gli attuali positivi sono 12.422 (+ 192 rispetto ad ieri). I dimessi e guariti sono 199.974, + 118 nelle ultime 24 ore.